Из Пензы в Белгород будет ходить новый поезд

С августа из Пензы до Белгорода можно будет добраться на новом поезде.

Новый поезд № 689/690 свяжет Пензу с Белгородом, сообщает пресс-служба регионального отделения Куйбышевской железной дороги.

Также в летние месяцы будут ходить составы до Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Анапы, Кисловодска, Рузаевки, Саранска, Сухума и Тольятти.

Напомним, в апреле и мае пассажиры поездов дальнего следования смогут купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 40%, пишет ИА «Пенза-Пресс».