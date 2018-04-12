Из Пензы в Белгород будет ходить новый поезд

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12 апреля 2018, 12:36Общество
С августа из Пензы до Белгорода можно будет добраться на новом поезде.
Новый поезд № 689/690 свяжет Пензу с Белгородом, сообщает пресс-служба регионального отделения Куйбышевской железной дороги.
Также в летние месяцы будут ходить составы до Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Анапы, Кисловодска, Рузаевки, Саранска, Сухума и Тольятти.
Напомним, в апреле и мае пассажиры поездов дальнего следования смогут купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой 40%, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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