07 декабря 2017, 11:39Общество Из Пензы пустят дополнительные поезда на юг и в Москву Поезда круглогодичного сообщения свяжут жителей Пензенской области с южными регионами.

Новый график движения будет действовать с 10 декабря. По Пензенской области назначено 34 поезда в прямом и обратном направлении, из которых 22 будут ходить круглый год, остальные – только в летний период. Также прицепные вагоны войдут в состав поездов из Пензы до Кисловодска, Санкт-Петербурга, Адлера, Анапы, Сухума, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

С 11 декабря круглый год пензенцы могут попасть в Адлер на поезде «Самара-Адлер». Ранее он курсировал только летом, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Кроме того, назначен новый экспресс из Пензы в Москву, а также появилась дополнительная остановка на станции «Кузнецк» для поезда сообщением «Караганды-Барановичи».

Общество

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