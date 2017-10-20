Из Пензы на службу отправились 60 новобранцев

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20 октября 2017, 19:28Общество
Из Пензы отправились первые команды новобранцев осеннего призыва. 60 уроженцев региона уже на днях пополнят ряды российской армии, они будут служить в сухопутных войсках. Перед отправкой в зале областного сборного пункта с новобранцами провели последний инструктаж.
С армейских берцев и начинается служба в армии. Ежедневные занятия по строевой подготовке, марш-броски, учения, ночные подъемы по тревоге - пройти солдатам предстоит не мало. О том, что ждет молодых людей в ближайший год, говорят в зале областного сборного пункта. Как признаются парни, время, проведенное в армии, не будет потрачено впустую, все, с чем столкнутся, пойдет им на пользу.
«Жду, что будет другое отношение, когда приду. Не буду уже тем мальчишкой. В армию пошел по собственному желанию. Хочу посмотреть, что меня ждет, в какую сторону изменюсь», - поделился призывник Денис Дудоров.
«Сейчас без армии - никуда, так что нужно всем служить, добиваться чего-то, чтобы все было хорошо», - отметил Роман Теплов.
Солдатам предстоит служить в сухопутных войсках. Первые 60 человек распределили по командам - это саперы, танкисты, ракетчики и мотострелки.
Всего за время осеннего призыва в 2017 году на службу из Пензенской области отправится около 1300 новобранцев - на несколько сотен меньше, чем в 2016 году. Сокращение произошло во всех регионах страны. Связано это с тем, что в России увеличилось число военнослужащих по контракту.
«Большая часть призывников пойдет, в первую очередь, в режимные воинские части», - сказал военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.
Впереди у парней - дальняя дорога. Команда из 30 человек отправится в Подмосковье, остальные разъедутся по гарнизонам Южного и Центрального военных округов.
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