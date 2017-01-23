Из Пензы будут летать дополнительные самолеты до Москвы

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23 января 2017, 15:29Общество
В Пензенском аэропорту появился дополнительный дневной рейс на Москву.
Летать в столицу днем пензенцы могут с 23 января, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Вылет по данному рейсу выполняется в рабочие дни со временем отправления из аэропорта Домодедово (г. Москва) в 14.00, прибытие в аэропорт города Пензы в 15.10», - сообщили в пресс-службе регионального минпрома.
А из областного центра самолет будет вылетать в 16.00, в Москву прибывать в 17.20.
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