Из Пензенской области на уничтожение передали более 17 тыс литров алкоголя

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10 ноября 2017, 17:04Общество
Пензенские сотрудники управления федеральной службы судебных приставов передали конфискованный алкоголь на утилизацию.
По данным ведомства, за десять месяцев 2017 года судебные приставы передали в ОАО «Росспиртпром» больше 17,5 тысяч литров алкогольной продукции, которую конфисковали в Пензенской области. Вся вино-водочная продукция подлежит уничтожению. Кроме того, в ноябре должны передать на утилизацию еще 22,4 литра, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Это очень важно в преддверии новогодних праздников, так как большой объем несертифицированной продукции, которая содержит опасные для человека вещества, не попадет на прилавки магазинов, а значит - и на столы жителей Пензенской области», - отметили в пресс-службе управления ФССП.
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