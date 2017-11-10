10 ноября 2017, 17:04Общество Из Пензенской области на уничтожение передали более 17 тыс литров алкоголя Пензенские сотрудники управления федеральной службы судебных приставов передали конфискованный алкоголь на утилизацию.

По данным ведомства, за десять месяцев 2017 года судебные приставы передали в ОАО «Росспиртпром» больше 17,5 тысяч литров алкогольной продукции, которую конфисковали в Пензенской области. Вся вино-водочная продукция подлежит уничтожению. Кроме того, в ноябре должны передать на утилизацию еще 22,4 литра, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Это очень важно в преддверии новогодних праздников, так как большой объем несертифицированной продукции, которая содержит опасные для человека вещества, не попадет на прилавки магазинов, а значит - и на столы жителей Пензенской области», - отметили в пресс-службе управления ФССП.

Общество

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