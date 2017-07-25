25 июля 2017, 19:34Общество Из пензенского роддома выписали девочек-тройняшек В Пензе из роддома выписали вторую по счету тройню за неделю. Три девочки появились на свет 18 июля.

Малышки родились раньше положенного срока в областной детской больнице имени Филатова. Тем не менее, вес новорожденных считается хорошим, каждая из сестер весит больше двух килограммов.



Родителей девочек со счастливым событием поздравили глава города Пензы Валерий Савельев и глава администрации Засечного сельсовета, где проживает семья, Василий Смирнов.

Девочки стали третьими по счету тройняшками, родившимися в Пензенской области в 2017 году. В феврале трое мальчиков родились у семьи из Пыркино, еще троих родившихся у пары из Мичурино близнецов выписали из больницы буквально на прошлой неделе.

Всего с начала этого года в регионе родилось 899 третьих и последующих детей.

Общество

просмотров 96