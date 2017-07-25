Из пензенского роддома выписали девочек-тройняшек

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25 июля 2017, 19:34Общество
В Пензе из роддома выписали вторую по счету тройню за неделю. Три девочки появились на свет 18 июля.
Малышки родились раньше положенного срока в областной детской больнице имени Филатова. Тем не менее, вес новорожденных считается хорошим, каждая из сестер весит больше двух килограммов.
Родителей девочек со счастливым событием поздравили глава города Пензы Валерий Савельев и глава администрации Засечного сельсовета, где проживает семья, Василий Смирнов.
Девочки стали третьими по счету тройняшками, родившимися в Пензенской области в 2017 году. В феврале трое мальчиков родились у семьи из Пыркино, еще троих родившихся у пары из Мичурино близнецов выписали из больницы буквально на прошлой неделе.
Всего с начала этого года в регионе родилось 899 третьих и последующих детей.
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