Из пензенского магазина украли диски для игровой приставки на 22 тыс руб

10 февраля 2020, 19:23Криминал
Жители Нижегородской области украли в одном из пензенских магазинов диски для игровой приставки, но не учли, что все их действия запечатлели камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.
Полицейские просмотрели все записи и опросили возможных свидетелей. Задержание злоумышленников оставалось вопросом времени.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое ранее судимых жителей Нижегородской области. Неизвестные лица похитили восемь дисков к игровой приставке. Ущерб от действий неизвестных составил более 22 тысяч рублей», - рассказала дознаватель отдела полиции №2 УМВД России по Пензе Ольга Ошкина.
Задержанные сознались в совершении преступления. Они пояснили, что похищенные диски продали, а полученные деньги потратили на личные нужды. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам может грозить лишение свободы до двух лет.
10 февраля 2020, 19:36В Пензенской области пожарные за сутки спасли из огня восемь человек
10 февраля 2020, 19:31В Пензенской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 68%
10 февраля 2020, 19:28Две пензячки перечислили мошенникам свыше 5 миллионов рублей
10 февраля 2020, 19:23Из пензенского магазина украли диски для игровой приставки на 22 тыс руб
10 февраля 2020, 19:19Тренерский состав РК «Локомотив-Пенза» пополнил новозеландец
10 февраля 2020, 19:14В Кузнецке строительство второй станции обезжелезивания просят начать в этом году...
10 февраля 2020, 19:09Обладатель «Хрустальной совы» учит пензенцев играть в «Что? Где? Когда?»
10 февраля 2020, 19:06На старт «Лыжни России-2020» в Пензе вышли более 3000 человек