Из пензенского магазина украли диски для игровой приставки на 22 тыс руб

Жители Нижегородской области украли в одном из пензенских магазинов диски для игровой приставки, но не учли, что все их действия запечатлели камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.

Полицейские просмотрели все записи и опросили возможных свидетелей. Задержание злоумышленников оставалось вопросом времени.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое ранее судимых жителей Нижегородской области. Неизвестные лица похитили восемь дисков к игровой приставке. Ущерб от действий неизвестных составил более 22 тысяч рублей», - рассказала дознаватель отдела полиции №2 УМВД России по Пензе Ольга Ошкина.

Задержанные сознались в совершении преступления. Они пояснили, что похищенные диски продали, а полученные деньги потратили на личные нужды. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам может грозить лишение свободы до двух лет.