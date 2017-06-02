Из Октябрьского района Пензы вывезли 16 кубометров мусора

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 июня 2017, 10:04Общество
В Октябрьском и Ленинском районах Пензы организован покос травы и уборка бытового мусора.
Так, работы прошли на улицах Аустрина, Компрессорной и Депутатской, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Площадь покоса составила 8500 кв.м. Также были ликвидированы порубочные остатки по улице Депутатской - всего вывезено 16 кубометров мусора.
«Покос травы прошел на улицах Рахманинова, пр. Строителей, по улице Кронштадтской, Ладожской, Аустрина, Лунинской, Компрессорной, 65-летия Победы, 6-е Января и Докучаева», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Кроме того, санитарный порядок бы наведен и в Ленинском районе – был осуществлен покос травы на улице Гладкова; убран и вывезен мусор с улиц Зеленый овраг, 3-й Объединенный проезд, Шевченко и Бакунина.
Так, трава была покошена на улицах Суворова, Фурманова, Карпинского, Ворошилова, Бакунина, Кулакова, Пушкина, Вяземского, 8 Марта, Кирова, Московская и Калинина.
Сообщается, что в работах по покосу травы было задействовано 15 триммеров.
02 июня 2017, 14:01Специалисты проверили безопасность пензенских пляжей и зон отдыха
02 июня 2017, 13:34Пензенских транспортников приглашают на семинар в Москву
02 июня 2017, 13:19В Пензе разработали два проекта благоустройства территории бывшего Дворца пионеров...
02 июня 2017, 13:07Жители ул. Кулибина просят спилить опасную березу
02 июня 2017, 12:32В Пензенской области прогнозируют дождь и похолодание
02 июня 2017, 12:02В Пензенской области выбрали лучшего врача
02 июня 2017, 11:24В Пензе несколько улиц и проездов останутся без воды
02 июня 2017, 11:07С пензенскими детьми летом будут заниматься дворовые тренеры