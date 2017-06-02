02 июня 2017, 10:04Общество Из Октябрьского района Пензы вывезли 16 кубометров мусора В Октябрьском и Ленинском районах Пензы организован покос травы и уборка бытового мусора.

Так, работы прошли на улицах Аустрина, Компрессорной и Депутатской, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Площадь покоса составила 8500 кв.м. Также были ликвидированы порубочные остатки по улице Депутатской - всего вывезено 16 кубометров мусора.

«Покос травы прошел на улицах Рахманинова, пр. Строителей, по улице Кронштадтской, Ладожской, Аустрина, Лунинской, Компрессорной, 65-летия Победы, 6-е Января и Докучаева», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Кроме того, санитарный порядок бы наведен и в Ленинском районе – был осуществлен покос травы на улице Гладкова; убран и вывезен мусор с улиц Зеленый овраг, 3-й Объединенный проезд, Шевченко и Бакунина.

Так, трава была покошена на улицах Суворова, Фурманова, Карпинского, Ворошилова, Бакунина, Кулакова, Пушкина, Вяземского, 8 Марта, Кирова, Московская и Калинина.

Сообщается, что в работах по покосу травы было задействовано 15 триммеров.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/podderzhivaem_chistotu_navodim_poryadok/