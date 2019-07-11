Из Лопаток спасли собаку с воспаленным горлом

Ветеринары и волонтеры продолжают спасать брошенных домашних животных в селе Лопатки. Напомним, жители покинули свои дома почти месяц назад, а кошки и собаки остались без присмотра и необходимого ухода. Все это время ведомства и небезразличные пензенцы забирают питомцев в приюты, стерилизуют, прививают и пытаются найти им новых хозяев.

На проселочной дороге - сплошные отпечатки лап и лишь изредка попадается человеческий след. Лопатки, соседнее с Чемодановкой село, жители покинули почти месяц назад. Все это время ветеринары и волонтеры спасают домашних животных, которых хозяева бросили на произвол судьбы. Работа проходит по инициативе регионального управления ветеринарии. Процесс очень хлопотливый, ведь сначала нужно вызвать доверие измученного голодом зверька. И лишь потом взять на руки.

Впереди у домашних кошек и собак, которые попали к волонтерам, - десять дней карантина, затем - период стерилизации и прививок. Все это займет от двух до трех месяцев. За это время бывшие хозяева могут успеть забрать своих питомцев. После всех медицинских процедур животных ждут индивидуальные фотосессии и поиски новых, добрых и ответственных рук. Задача волонтеров - сделать так, чтобы до этого момента дожили все домашние животные Лопаток.

«Это домашние животные, они не приспособлены к жизни в самобытной среде. Кто с детства на улице, те как-то адаптируются», - сказала директор Пензенской региональной организации в сфере защиты бездомных животных «Ответственность» Татьяна Петрова.

Одну из собак волонтерам пришлось нести до автомобиля на руках, у нее было воспалено горло. Даже необходимый в таких случаях ошейник надели слегка, чтобы животное не чувствовало боли. В эту вылазку в руки к волонтерам попал вожак, главарь оставшихся в лопатках собак. Он тоже как и другие было неухоженным и изголодавшимся.

Сосчитать всех животных, забрать в приют, привести в порядок и по возможности устроить в добрые руки, говорят в ветеринарной службе, - это не только необходимое милосердие, но и еще один важный аспект: профилактика инфекционных заболеваний.

«На сегодняшний день мы ориентируемся, что здесь находятся 12, но реальное количество животных установить сложно, так как они бродячие, невозможно выследить», - рассказал главный ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных Бессоновского района Александр Дегтярев.

За ситуацией в Лопатках продолжают круглосуточно следить органы правопорядка. Так что имуществу местных жителей явно ничего не угрожает. Однако инстинкты есть инстинкты, и лучшие друзья человека остаются верными бросившим их хозяевам. Есть ли претенденты на то, чтобы приютить спасенных из Лопаток животных - пока неизвестно. Но все желающие могут уже искать их на страницах в социальных сетях волонтерских фондов «Ответственность» и «Рука помощи бездомным животным».