Из книжных магазинов Пензы изъяли блокноты с опасными заданиями

20 июля на пресс-конференции в пензенской областной прокуратуре обсудили работу по выявлению и борьбе с опасными сайтами и группами в соцсетях, которые могут навредить психике несовершеннолетних.

По словам прокурора региона Натальи Канцеровой, вопрос очень серьезный. В настоящее время блокируется много сайтов и групп сомнительного содержания, однако для более эффективной борьбы с ними нужно выстраивать совместную работу с волонтерами и общественными организациями.

Старший помощник по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Светлана Родионова рассказала о том, как осуществляется мониторинг опасных интернет-сайтов.

«Мы как сами мониторим, так и привлекаем образовательные организации, волонтеров, органы полиции. Принимаем меры к ограничению доступа к таким сайтам, где рассказывается, как причинить вред здоровью. В прошлом году мы не только интернет монтиорили, но прошли и по книжным магазинам, выявили блокноты с опасными заданиями. Объявили предостережение сначала, а потом направили книгу в Роспотребнадзор, чтобы провели экспертизу. Она подтвердила, что для детей эта продукция опасна», - сообщила она.

Светлана Родионова отметила, что юридическое лицо привлекли к ответственности, реализация продукции была прекращена.

«Мы заинтересованы в том, чтобы выявить детей, которые состоят в таких группах, провести с ними работу», - подчеркнула сотрудник прокуратуры.

Наталья Канцерова добавила, что под влиянием интернета несовершеннолетние также совершают преступления, связанные с наркотиками, поэтому нужно с особым вниманием подходить к этой проблеме, рассматривать каждый отдельный случай.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».