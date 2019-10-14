Из горящего дома на ул. 1-й проезд Кольцова спасли имущество на 2 млн руб

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14 октября 2019, 10:02Происшествия
В Пензе на улице 1-й проезд Кольцова ночью 14 октября произошел пожар.
По предварительным данным, в 3:57 вспыхнул кирпичный двухэтажный дом. Пламя уничтожило веранду и чердачное помещение. Сотрудники МЧС спасли материальные ценности на 2 миллиона рублей. В результате пожара никто не пострадал.
Тушили полыхающее жилище 20 человек с помощью шести спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, специалисты устанавливают причины возгорания, сообщает пресс-служба управления МЧС, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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