Из горящего дома на ул. 1-й проезд Кольцова спасли имущество на 2 млн руб

В Пензе на улице 1-й проезд Кольцова ночью 14 октября произошел пожар.

По предварительным данным, в 3:57 вспыхнул кирпичный двухэтажный дом. Пламя уничтожило веранду и чердачное помещение. Сотрудники МЧС спасли материальные ценности на 2 миллиона рублей. В результате пожара никто не пострадал.

Тушили полыхающее жилище 20 человек с помощью шести спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, специалисты устанавливают причины возгорания, сообщает пресс-служба управления МЧС, пишет ИА «Пенза-Пресс».