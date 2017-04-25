25 апреля 2017, 14:02Лента новостей Из экзаменов на права исключили четыре жестких правила Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России выпустило разъяснение по вопросам экзаменационной деятельности, которое во многом облегчает выпускникам автошкол получение водительского удостоверения, сообщает «Московский Комсомолец».

Теперь будущего водителя не прогонят с экзаменационной площадки, если двигатель машины несколько раз заглохнет при движении между упражнениями.

Кроме того, при заезде в гараж можно маневрировать сколько угодно – правило, по которому это надо делать с одного включения задней передачи, отменено. Облегчен и въезд на эстакаду, теперь это можно делать без ручника: способ фиксации авто остается на усмотрение экзаменуемого.

И, наконец, инспекторы перестанут жестко контролировать посекундное исполнение каждого из упражнений, достаточно уложиться в общее время прохождения площадки.

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