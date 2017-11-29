29 ноября 2017, 19:55Общество Из дома на ул. Ударной принудительно выселили последних жильцов Точка в истории ул. Ударной, 35. Последнюю семью из этого дома 29 ноября выселили принудительно. На протяжении нескольких часов приставы учитывали и перевозили имущество, оставшиеся жители покинули дом. Ранее семья Фролковых неоднократно отказывалась от маневренного фонда. Причины их отчаянного упрямства - в том, что муниципальное жилье не может стать чьей-то собственностью.

Дом уже долгое время отключен от коммуникаций, в том числе - отопления. В нем городские службы застали лишь одного человека - мать семейства Марию Фролкову. За высокий забор к ней не пускают даже близкую подругу. Территория дома опасна для жизни. Попытки проникнуть на огороженную территорию пресекала охрана.

Вскоре на территорию дома пустили три грузовые машины, автомобиль медиков, прибыли городские власти и судебные приставы.

Последнюю семью принудительно выселяли по решению суда Октябрьского района. Обжаловать его еще возможно, но на нем стоит пометка: «Подлежит немедленному исполнению». Мария Фролкова отказывалась открыть входную дверь и сотрудники МЧС вскрыли ее болгаркой. Через несколько десятков минут они вернулись с территории дома. Мария Фролкова периодически выглядывала в окно и фиксировала происходящее на телефон.

«К женщине подходила «скорая», патологий не выявлено. Сопротивления она не оказывает», - сказала старший судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

Документы семьи в двух детских рюкзаках принимала знакомая, которую так и не пускали внутрь. Вещи Фролковых пересчитывали, переносили в грузовые машины. Это заняло несколько часов. Их направили на новое место жительства в маневренный фонд. Впрочем, надежда получить собственное жилье, по словам вице-мэра Юрия Ильина, вполне реальна.

Наряду с жителями улицы Ударной первыми в такой очереди, по словам Юрия Ильина, окажутся собственники двух других проблемных домов. Несмотря на обозначенные даты, реальные сроки получения жилья или компенсации пока не называются даже приблизительно.

Судьба самого дома на улице Ударной, 35 известна давно: его снесут. Другое дело, до 2019 года это имеют право сделать сами жители, а затем – будут обязаны власти города.

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