02 ноября 2017, 13:33Общество Из аэропорта в Арбеково теперь можно уехать на новых автобусах В Пензе появились новые автобусы 54-го маршрута.

«Предприятие-перевозчик ООО «Меркурий» обновил подвижной состав на муниципальном маршруте регулярных перевозок города Пензы № 54 «Арбековская застава - Аэропорт», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Сейчас этот маршрут обслуживают 30 автобусов большого класса марки КАВЗ-4270. Они работают на газомоторном топливе и приспособлены для перевозки маломобильных групп населения.

Все автобусы оборудовали речевыми автоинформаторами, которые работают без участия водителя посредством системы ГЛОНАСС/GPS, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_zakupili_novye_avtobusy/

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