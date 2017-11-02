Из аэропорта в Арбеково теперь можно уехать на новых автобусах

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02 ноября 2017, 13:33Общество
В Пензе появились новые автобусы 54-го маршрута.
«Предприятие-перевозчик ООО «Меркурий» обновил подвижной состав на муниципальном маршруте регулярных перевозок города Пензы № 54 «Арбековская застава - Аэропорт», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Сейчас этот маршрут обслуживают 30 автобусов большого класса марки КАВЗ-4270. Они работают на газомоторном топливе и приспособлены для перевозки маломобильных групп населения.
Все автобусы оборудовали речевыми автоинформаторами, которые работают без участия водителя посредством системы ГЛОНАСС/GPS, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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