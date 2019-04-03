Из адвокатов - в заключенные. Пензенский юрист поплатится за обман

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, в январе к пензенскому юристу обратился осужденный. Он отбывал наказание в исправительной колонии, но подал ходатайство о замене оставшейся части наказания на более мягкую форму. Преступник попросил адвоката сделать так, чтобы судья точно удовлетворил его прошение. Юрист решил схитрить и забрать у преступника деньги, но ничего не делать.

21 января мужчины встретились в здании штаба колонии. Адвокат сказал, что нашел человека, который способен помочь, но ему нужно вознаграждение – 350 тысяч рублей, а юристу за посредничество необходимо 300 тысяч рублей. В итоге осужденный должен был отдать 650 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что на самом деле адвокат ни с кем не договаривался и ограничился только подготовкой документов и представлением интересов преступника в суде. Последний передал ему 350 тысяч.

В момент передачи денег юриста задержали сотрудники областного УФСБ. В результате адвокату назначили один год и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».