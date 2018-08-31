Ивану Белозерцеву присвоили звание Почетного гражданина Пензы

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31 августа 2018, 11:03Общество
31 августа на сессии Гордумы депутаты приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Пензы» губернатору Ивану Белозерцеву.
Этот вопрос открыл повестку сессии, сообщает редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова с места событий.
Звание предложено присвоить за многолетнюю безупречную работу и за выдающиеся заслуги перед городом и его жителями, отметил глава Пензы Николай Тактаров.
«В каждом объекте, который сейчас строится или реконструируется, есть его участие. Как город мы видим его участие во всем, он проявил себя как дальновидный политик. И когда у нас возникла ситуация с муниципальным долгом, которая мешала развиваться, он предложил его реструктуризацию, и это позволило привлечь заимствованные средства»,- сказал мэр Виктор Кувайцев и поддержал ходатайство.
Депутаты за решение проголосовали единогласно.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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31 августа 2018, 11:03Ивану Белозерцеву присвоили звание Почетного гражданина Пензы