31 октября 2017, 10:07Общество

Ивана Белозерцева наградили орденом Почета

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева наградили высокой государственной наградой - орденом Почета.

Соответствующий указ подписал президент 24 октября. Информация о награждении государственными наградами появилась на официальном портале правовой информации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Глава администрации города Виктор Кувайцев поздравил губернатора с высокой государственной наградой. Он пожелал главе региона крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо Пензенской области и всей России, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Общество
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