30 мая 2019, 17:59Общество

Иван Ургант спел про туалеты в зареченской школе. ВИДЕО

Телеведущий Иван Ургант спел песню о туалете без дверей в школе города Заречного Пензенской области.

Композиция появилась в выпуске новостей программы «Вечерний Ургант» (16+) на «Первом канале».

Напомним, в социальных сетях обсуждалась информация о том, что в зареченской школе сняли двери на время проведения ЕГЭ. Пользователи сообщали, что таким образом учеников лишили возможности запереться в кабинке и списать. Ситуацию прокомментировал департамент образования ЗАТО. Оказалось, что двери сняли из-за того, что в ближайшее время должен был начаться ремонт туалетов. Кроме того, для девочек на время экзамена открыли отдельные санитарные комнаты, которые предназначены для персонала, а дети ходят в туалеты одни, без сопровождающих. В министерстве образования области также разберутся в этой ситуации и накажут виновных, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/vecherniy.urgant

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