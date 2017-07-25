Иван Фирюлин: Каждая проблема требует внимательного рассмотрения

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25 июля 2017, 18:00Общество
Депутат Государственной Думы Иван Фирюлин провел прием в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Жительница села Чемодановки обратилась к депутату по поводу получения вида на жительство и в дальнейшем - гражданства РФ. Заявительнице был разъяснен порядок получения гражданства Российской Федерации, выдан список документов, которые необходимо собрать, чтобы ходатайствовать о статусе гражданина России, и оказано содействие в записи на прием к специалистам Управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области.
Жительница Пензы, много лет болеющая сахарным диабетом второго типа, пришла на прием к депутату с надеждой на то, что он окажет ей помощь в получении бесплатных лекарств, которые она не получает с начала года. Начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники министерства здравоохранения Пензенской области Валерий Гришин объяснил, что больные с диагнозом «сахарный диабет первого типа» обеспечиваются лекарствами за счет средств федерального бюджета, а больные сахарным диабетом второго типа, которые не зависят от инъекций инсулина, финансируются из средств областного бюджета.
Но денег, как всегда, не хватает. Поэтому проблемы с обеспечением сахароснижающими препаратами больных диабетом будут решаться за счет дополнительного финансирования. Сейчас принимается решение о выделении соответствующих денежных средств. В то же время он заверил заявительницу, что постарается помочь с получением лекарств через одну из поликлиник города Пензы.
В критической ситуации оказалась жительница села Поим. Дом, в котором проживает ее семья, разваливается, средств, чтобы сделать капитальный ремонт, нет, так как сын тяжело болен, а старенькая бабушка получает небольшую пенсию. В семье работает одна заявительница. И ее зарплаты хватает только на самое необходимое. Депутат объяснил обратившейся к нему женщине, что пока не готов сказать ей, чем может помочь.
«Давайте обследуем ваш дом,– сказал депутат. Составим акт, и дальше уже будем действовать, исходя из выводов комиссии».
Также он пообещал женщине, что постарается помочь ей с госпитализацией и обследованием сына. Это, возможно, поможет ему вновь получить инвалидность, которая у него была ранее, позволявшую получать бесплатные лекарства.
Все вопросы депутат Государственной Думы взял под личный контроль для дальнейшего рассмотрения и принятия по ним решений.
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