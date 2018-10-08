Иван Белозерцев зарегистрировался в Instagram

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев создал личный профиль в Instagram. Первые публикации в нем появились в конце прошлой недели.

Пока в нем не так много постов, но у главы региона – уже 339 подписчиков. Каждое фото набрало более 100 лайков. Для новичка в Instagram – это неплохой старт.

Профиль весьма неформальный – посты Иван Белозерцев сопровождает эмоциональными комментариями. Он рассказывает в нем о своей учительнице, открытии доски погибшему в Сирии морпеху Павлу Казаченкову, слете студенческих отрядов ПФО.

«Когда немного сожалеешь о том, что тебе уже не 18,но радуешься, что у нас отличная молодежь», - подписал он фото со слета.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, Иван Белозерцев ведет свой профиль в Instagram лично. Стоит отметить, что в настоящее время глава региона зарегистрировался почти во всех популярных социальных сетях. В частности, оперативно о знаковых решениях и событиях он сообщает в Twitter.

По итогам сентября Иван Белозерцев занял восьмую строчку в медиарейтинге среди глав регионов ПФО, сообщает ИА «Пенза-Пресс».