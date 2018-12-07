07 декабря 2018, 16:07Бизнесновости

Иван Белозерцев занял 31 место в рейтинге цитируемости губернаторов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял седьмое место среди глав регионов ПФО по индексу цитируемости за ноябрь.

По сведениям компании «Медиалогия», об Иване Белозерцеве СМИ написал за месяц 4 110 раз. Его индекс цитируемости составил 19 149,6.
По России пензенский губернатор занял 31 место.

Лидером российского медиарейтинга за ноябрь стал Сергей Собянин (Москва, медиаиндекс — 176 141,3), в Приволжском федеральном округе — Радий Хабииров (Башкортостан, медиаиндекс — 81 050,7).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 47 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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