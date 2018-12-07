Иван Белозерцев занял 31 место в рейтинге цитируемости губернаторов

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07 декабря 2018, 16:07Бизнесновости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял седьмое место среди глав регионов ПФО по индексу цитируемости за ноябрь.
По сведениям компании «Медиалогия», об Иване Белозерцеве СМИ написал за месяц 4 110 раз. Его индекс цитируемости составил 19 149,6.
По России пензенский губернатор занял 31 место.
Лидером российского медиарейтинга за ноябрь стал Сергей Собянин (Москва, медиаиндекс — 176 141,3), в Приволжском федеральном округе — Радий Хабииров (Башкортостан, медиаиндекс — 81 050,7).
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 47 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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