Иван Белозерцев занял 18 строчку рейтинга губернаторов-блогеров

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19 октября 2018, 15:37Общество
По итогам сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стал одним из самых цитируемых глав регионов России, ведущих блоги.
По данным «Медиалогии», с индексом цитируемости 20,1 Иван Белозерцев занял 18-е место. В частности, СМИ растиражировали его сообщение в Twitter о том, что вопрос с дворцом культуры имени Дзержинского решен.
Напомним, актовый зал в доме культуры опечатали и ограничили туда доступ якобы из-за нарушений правил пожарной безопасности. Это поставило под угрозу работу нескольких творческих коллективов.
Тройка лидеров рейтинга не изменилась: первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин (1 002,1), второе — глава Республики Чечня Рамзан Кадыров (798), третье - губернатор Московской области Андрей Воробьев (349), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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