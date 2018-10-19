Иван Белозерцев занял 18 строчку рейтинга губернаторов-блогеров

По итогам сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стал одним из самых цитируемых глав регионов России, ведущих блоги.

По данным «Медиалогии», с индексом цитируемости 20,1 Иван Белозерцев занял 18-е место. В частности, СМИ растиражировали его сообщение в Twitter о том, что вопрос с дворцом культуры имени Дзержинского решен.

Напомним, актовый зал в доме культуры опечатали и ограничили туда доступ якобы из-за нарушений правил пожарной безопасности. Это поставило под угрозу работу нескольких творческих коллективов.

Тройка лидеров рейтинга не изменилась: первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин (1 002,1), второе — глава Республики Чечня Рамзан Кадыров (798), третье - губернатор Московской области Андрей Воробьев (349), пишет ИА «Пенза-Пресс».