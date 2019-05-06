Иван Белозерцев выразил соболезнования погибшим в Шереметьево

«Памяти тех, кто погиб в Шереметьево... Мои глубочайшие соболезнования родным и близким...» - написал глава региона.

Напомним, в аэропорту Шереметьево загорелся самолет SSJ-100. Погиб 41 человек. Об этом ТАСС рассказала представитель столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа. Всего в самолете находилось 78 человек. В настоящее время следователи устанавливают все причины трагедии, пишет ИА «Пенза-Пресс».