Иван Белозерцев выразил соболезнования погибшим в Шереметьево

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 мая 2019, 10:33Общество
Губернатор пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования на личной странице в Instagram.
«Памяти тех, кто погиб в Шереметьево... Мои глубочайшие соболезнования родным и близким...» - написал глава региона.
Напомним, в аэропорту Шереметьево загорелся самолет SSJ-100. Погиб 41 человек. Об этом ТАСС рассказала представитель столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. Выжили 37 человек, четверо из них — члены экипажа. Всего в самолете находилось 78 человек. В настоящее время следователи устанавливают все причины трагедии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
07 мая 2019, 15:34В Пензенской области клещи покусали 97 человек
07 мая 2019, 15:04На шествии «Бессмертного полка» пензенцы смогут бесплатно взять воду
07 мая 2019, 14:34Пензенцам показали новую программу хора им. Гришина
07 мая 2019, 14:03В Пензе прошла встреча по вопросам завершения строительства цирка
07 мая 2019, 13:33Пензенцев 9 мая развезут по домам после фейерверка. СПИСОК МАРШРУТОВ
07 мая 2019, 13:02Схема движения транспорта на 9 мая. Изменения
07 мая 2019, 12:36В Пензе женщина с четырьмя детьми забрались в чужой дом на ночлег
07 мая 2019, 12:04Стала известна личность погибшего мужчины на ул. Ладожской