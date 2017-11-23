Иван Белозерцев выразил соболезнования близким Дмитрия Хворостовского

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23 ноября 2017, 12:32Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в «Твиттере» выразил соболезнования родным и близким известного оперного певца Дмитрия Хворостовского, которого не стало 22 ноября.
«Уход из жизни гениев - трагедия целого мира. Умер Дмитрий Хворостовский - величайший оперный певец, даривший чудо искусства не только с помощью своего голоса, но и через свою душу. Он мало прожил, но много успел. Глубокие соболезнования семье, тем, кто был близок. Вечная память», - написал он.
Напомним, Дмитрий Хворостовский страдал раком мозга. Об этом он публично сообщил в 2015 году. Его не стало в Лондоне, где он жил в последнее время, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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