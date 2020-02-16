Иван Белозерцев встретился с Леонидом Левиным

17 февраля 2020, 09:32Бизнесновости
Заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Леонид Левин встретился с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Стороны обсудили вопросы поддержки региона в сфере образования, здравоохранения и развития экономики.
Иван Белозерцев поблагодарил Леонида Левина за внимание и содействие, оказываемые Пензенскому региону в течение предыдущих четырех лет – в качестве депутата Государственной Думы РФ, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество уже в новом статусе.
В пресс-центре облправительства напомнили, что в сентябре 2016 года Леонид Левин был избран депутатом по избирательному Лермонтовскому округу от Пензенской области. В нижней палате российского парламента возглавлял Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. 22 января 2020 года он назначен заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации.
«Искренне хочу поблагодарить вас, что, став депутатом Государственной Думы РФ от Пензенской области, вы активно работали, посещая города и районы, встречаясь с избирателями, решая их проблемы. Люди вам признательны», - сказал губернатор.
В частности, Иван Белозерцев указал на конкретную помощь, которая была оказана Леонидом Левиным в организации строительства школ на территории микрорайонов Арбеково и Шуист в Пензе.
«Все эти годы я старался честно и добросовестно работать в интересах Сурского края, граждан, решать их проблемы. Более двух тысяч обращений поступило в мою общественную приёмную. Мы стремились отрабатывать каждое обращение, помогать всем, с какими бы вопросами они к нам ни обращались», - напомнил Леонид Левин.
Он отметил, что продолжит помогать региону во всех вопросах, которых сможет, и выразил надежду, что все деловые контакту останутся такими же теплыми и искренними.
«Люди, оказавшие мне доверие, должны знать, что где бы я ни работал, какую бы должность ни занимал, на мою поддержку они могут рассчитывать», - дополнил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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