29 декабря 2017, 19:46Общество Иван Белозерцев вручил телеканалу «Экспресс» диплом «Редакция года» Телеканал «Экспресс» отметили дипломом губернатора Пензенской области. Торжественная церемония состоялась в Губернаторском доме. Иван Белозерцев подвел итоги 2017 года и отметил лучших в своей профессии людей. Также отличившимся в этом году пензенцам вручили благодарственные письма и почетные грамоты президента России.

Глава региона озвучил важнейшие итоги 2017-го в сферах промышленности, медицинских технологиях, образовании, сельском хозяйстве, культуре и медиа.

«По индексу промышленного производства 2017 год завершаем с ростом на 103,6%, что выше показателей по России и ПФО. Успешно работают предприятия промышленной группы, особенно предприятия военно-промышленного комплекса», - сказал Иван Белозерцев.



Итоги года - это, безусловно, также люди. Именно - они в центре внимания. Лучшие представители своих профессий из рук Ивана Белозерцева получили благодарности и почетные грамоты президента России, медали ордена за заслуги перед отечеством второй степени и медали ордена за заслуги перед Пензенской областью, почетные знаки «Во славу земли Пензенской». Как лучшая редакция года отмечен телеканал «Экспресс». Самый молодой коллектив, в котором уверены - потенциал мощнейший и, значит, впереди еще много побед.

«У нас самое большое количество молодых журналистов до 30 лет. Когда ты еще молод, готов работать, творить, пробовать что-то новое, признание заслуг очень приятно и мотивирует, заставляет двигаться дальше и расти», - сказал ведущая программы «События» ТРК «Экспресс» Анна Сазонова.

«В нашей работе главное - общение. Мы рассказываем о жизни пензенцев, их проблемах, бытовых неурядицах и заслугах. И приятно когда твой труд оценивают по достоинству. И, получив награду, мы уверены, что завтра вы сможем работать, еще лучше», - сказала корреспондент ТРК «Экспресс» Елена Куксова.

Лучшее подтверждение тому - практика. Когда на следующий день после выхода сюжета о человеке или людях, оказавшихся заложниками ситуации, на них обращает внимание общество, их проблема оказывается решаемой и судьба меняется к лучшему. Сделать это закономерностью трудно, но именно это и означает ежедневно подтверждать для своих телезрителей звание Редакции года.

Общество

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