Иван Белозерцев вручил сертификаты на жилье ветеранам и их семьям

«Приближается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Поколение наших отцов и дедов заплатило за нее великую цену. Мы всегда будем помнить об их подвиге, о подвиге каждого из фронтовиков, тружеников тыла, о вдовах ветеранов», - сказал Иван Белозерцев.

Он напомнил, что с 2010 года в стране реализуется указ президента «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны». За это время право на улучшение жилищных условий получили более 9000 ветеранов войны и членов их семей, живущих в Пензенской области. Общая сумма потраченных на это денег составила 9260,4 млн рублей.

«Только в 2019 году выделено более 178 миллионов рублей на эти цели, жилищные условия улучшат 124 человека», - сообщил глава региона.

В пресс-центре областного правительства напомнили, что на сегодняшний день единовременная выплата на строительство или приобретение жилого помещения составляет 1 282 608 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».