Иван Белозерцев восхитился видом из окна кабинета

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29 октября 2019, 11:03Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в Instagram красивым видом из окна своего кабинета.
«Встал к окну в кабинете, чтобы немного отвлечься, а там - красота... И чтобы ее запечатлеть, достаточно обычной телефонной камеры», - написал глава региона.
За несколько часов пост набрал более 1200 лайков, в комментариях горожане отметили, что за последнее время Пенза заметно преображается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Очень красиво! Площадь очень интересная, не то, что раньше. Спасибо за работу», - поблагодарила губернатора подписчица irina_pchelintsev.
«Наш город - самый лучший», - написала пензячка с ником nesterova6377.
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