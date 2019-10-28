Иван Белозерцев восхитился видом из окна кабинета

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в Instagram красивым видом из окна своего кабинета.

«Встал к окну в кабинете, чтобы немного отвлечься, а там - красота... И чтобы ее запечатлеть, достаточно обычной телефонной камеры», - написал глава региона.

За несколько часов пост набрал более 1200 лайков, в комментариях горожане отметили, что за последнее время Пенза заметно преображается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Очень красиво! Площадь очень интересная, не то, что раньше. Спасибо за работу», - поблагодарила губернатора подписчица irina_pchelintsev.

«Наш город - самый лучший», - написала пензячка с ником nesterova6377.