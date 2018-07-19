Иван Белозерцев вошел в топ-20 губернаторов-блогеров

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19 июля 2018, 17:37Общество
По итогам июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вошел в топ-20 самых цитируемых глав регионов, ведущих блоги.
По данным «Медиалогии», с индексом цитируемости 19,1 Иван Белозерцев занял 15 место. В частности, СМИ писали о том, что Иван Белозерцев в Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших в массовом ДТП, которое произошло в Мокшанском районе.
Первое место в годовом рейтинге занял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (534,2), в тройке лидеров также — мэр Москвы Сергей Собянин (368,6) и глава Республики Крым Сергей Аксенов (196,6).
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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