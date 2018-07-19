Иван Белозерцев вошел в топ-20 губернаторов-блогеров

По данным «Медиалогии», с индексом цитируемости 19,1 Иван Белозерцев занял 15 место. В частности, СМИ писали о том, что Иван Белозерцев в Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших в массовом ДТП, которое произошло в Мокшанском районе.

Первое место в годовом рейтинге занял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (534,2), в тройке лидеров также — мэр Москвы Сергей Собянин (368,6) и глава Республики Крым Сергей Аксенов (196,6).

Пишет ИА «Пенза-Пресс».