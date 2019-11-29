Иван Белозерцев сыграл в хоккей на ледовой арене в Кузнецке

В Кузнецке состоялся товарищеский хоккейный матч. Сборную ветеранов спорта вывел на лед губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а местный «Рубин» - мэр Кузнецка Сергей Златогорский. Встречу посвятили десятилетию спортивного комплекса «Арена».

Церемонию открытия товарищеской встречи доверили начинающим, но уже подающим надежды спортсменам. Сборную ветеранов спорта в Кузнецк приглашали давно. Приезд совпал с юбилеем спорткомплекса. В честь десятилетия организации подарили новую заливочную машину, клюшки и сертификат номиналом 200 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря.

Капитан команды ветеранов спорта губернатор Иван Белозерцев отметил, что у местных хоккеистов на базе «Арены» высокая подготовка, и он не сомневается в способностях конкурентов.

«Когда ребята вышли на лед, я понял, что мы зря приехали, нас вынесут. Хорошая школа них, сразу видно», - сказа глава региона.

С первых минут хозяева льда захватили игровое преимущество. Уже к четвертой минуте они вели с преимуществом в две шайбы. Однако ответ сборной ветеранов спорта не заставил себя долго ждать. На 12-й минуте встречи сборная ветеранов восстановила равновесие.

Матч выдался сверхрезультативным. На двоих команды забросили 24 шайбы, но победа досталась сборной ветеранов спорта - 13:11. Пять голов - на счету губернатора Ивана Белозерцева.