Иван Белозерцев сыграл в хоккей на ледовой арене в Кузнецке

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29 ноября 2019, 19:14Спорт
В Кузнецке состоялся товарищеский хоккейный матч. Сборную ветеранов спорта вывел на лед губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а местный «Рубин» - мэр Кузнецка Сергей Златогорский. Встречу посвятили десятилетию спортивного комплекса «Арена».
Церемонию открытия товарищеской встречи доверили начинающим, но уже подающим надежды спортсменам. Сборную ветеранов спорта в Кузнецк приглашали давно. Приезд совпал с юбилеем спорткомплекса. В честь десятилетия организации подарили новую заливочную машину, клюшки и сертификат номиналом 200 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря.
Капитан команды ветеранов спорта губернатор Иван Белозерцев отметил, что у местных хоккеистов на базе «Арены» высокая подготовка, и он не сомневается в способностях конкурентов.
«Когда ребята вышли на лед, я понял, что мы зря приехали, нас вынесут. Хорошая школа них, сразу видно», - сказа глава региона.
С первых минут хозяева льда захватили игровое преимущество. Уже к четвертой минуте они вели с преимуществом в две шайбы. Однако ответ сборной ветеранов спорта не заставил себя долго ждать. На 12-й минуте встречи сборная ветеранов восстановила равновесие.
Матч выдался сверхрезультативным. На двоих команды забросили 24 шайбы, но победа досталась сборной ветеранов спорта - 13:11. Пять голов - на счету губернатора Ивана Белозерцева.
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