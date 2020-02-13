Иван Белозерцев сыграл на гармони музыку военных лет

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился в Сети трогательным видео. Он сыграл на гармони песню «Огонек».

Глава региона предложил подписчикам его страницы в соцсети присоединиться к нему. Он отметил, что было бы здорово, если бы в каждой семье ко Дню 75-летия Победы разучили песню военных лет и исполнили ее.

«Кто-то может прочитать стихотворение. Я решил на этом инструменте попробовать разучить две-три песни военных лет», - поделился Иван Белозерцев.

Губернатор сыграл небольшой отрывок и признался, что у него пока не все получается. Видеоролик завершился кадрами из военной хроники, пишет ИА «Пенза-Пресс».