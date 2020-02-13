Иван Белозерцев сыграл на гармони музыку военных лет

13 февраля 2020, 11:34Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился в Сети трогательным видео. Он сыграл на гармони песню «Огонек».
Глава региона предложил подписчикам его страницы в соцсети присоединиться к нему. Он отметил, что было бы здорово, если бы в каждой семье ко Дню 75-летия Победы разучили песню военных лет и исполнили ее.
«Кто-то может прочитать стихотворение. Я решил на этом инструменте попробовать разучить две-три песни военных лет», - поделился Иван Белозерцев.
Губернатор сыграл небольшой отрывок и признался, что у него пока не все получается. Видеоролик завершился кадрами из военной хроники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 февраля 2020, 17:59В Пензе к волонтерам попал необычный зверек
13 февраля 2020, 17:37Пензенским религиозным организациям присвоят категории безопасности
13 февраля 2020, 17:06Пензенские школьники сразятся в футбольном матче
13 февраля 2020, 16:36В Пензе должник пытался отсудить деньги за отключенное электричество
13 февраля 2020, 16:07В центре Пензы три легковушки перекрыли проезд
13 февраля 2020, 15:38Зареченский пенсионер в гараже хранил 500 литров суррогата
13 февраля 2020, 15:04Пензенцы смогут бесплатно поплавать в бассейне дворца спорта «Олимпийский»
13 февраля 2020, 14:34В пензенском музее русской армии выставили экспонаты, возвращенные из-за рубежа