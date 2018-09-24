Иван Белозерцев стал победителем турнира по теннису «Кубок единства»

На кортах спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» прошел восьмой теннисный турнир «Кубок единства». В соревнованиях приняли участие порядка 120 спортсменов из Пензы, Саратова и Саранска.

На кортах спортивно-оздоровительного комплекса собрались как профессионалы, так и любители. Несмотря на разный уровень подготовки, все были настроены только на победу. Этот турнир завершил летний спортивный сезон для пензенских теннисистов. Соревнования среди детей, по традиции, проходили на грунте. Взрослые спортсмены выступали на харде. По словам спортсменов, уровень мастерства соперников растет из года в год.

«Несколько участников входят в сборную России и выступают на международном уровне, их порядка шести-восьми человек», - рассказал главный судья соревнований Аркадий Гаврилов.

Участники турнира соревновались как в одиночном, так и в парном разрядах. Так, в турнире среди ветеранов успешно выступили первые лица области, среди которых был губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона, в паре с Владимиром Собачкиным, стал победителем в возрастной категории «Старше 55 лет».

«Я очень рад, что ветераны не бросают теннис. Они каждый год прибавляют в возрасте, но все равно приходят играть. Мастерство только растет», - отметил он.

Победителям и призерам «Кубка единства» вручили памятные кубки. Юных спортсменов, которые на протяжении сезона представляли регион на всероссийских и международных соревнованиях, наградили благодарностями губернатора.