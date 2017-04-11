Иван Белозерцев сообщил о внедрении в школах «Культурной субботы»

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11 апреля 2017, 09:29Образование
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в «Твиттере» сообщил о новом проекте, который будет реализован в учебных заведениях региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«С нового учебного года планируем реализовать в регионе проект "Культурная суббота". Школьники будут посещать интегрированные уроки вне стен школ.
Это и психологический отдых от традиционной формы обучения, и повышение интереса и мотивации ребят к урокам. Им должно быть интересно учиться», - написал он.
С нового уч. года планируем реализовать в регионе проект "Культурная суббота".Школьники будут посещать интегрированные уроки вне стен школ— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 11 апреля 2017 г.
Это и психологический отдых от традиционной формы обучения, и повышение интереса и мотивации ребят к урокам.Им должно быть интересно учиться— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 11 апреля 2017 г.
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