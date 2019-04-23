Иван Белозерцев сообщил, что все просьбы получили одобрение президента

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 23 апреля на совещании с главами администраций сообщил об итогах встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Состоялась моя встреча с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, я доложил о проблемных вопросах, о том, как мы их решаем. Я обратился по ряду проблем, которые можно решить при поддержке президента России. Глава государства выслушал информацию, поддержал мои предложения», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор пояснил, что попросил поддержать проект строительства новых школ в Арбеково и в Спутнике.

«Школа в Спутнике планируется на 2430 мест. Она стоит свыше 2 млрд рублей. Тоже получил поддержку. Президент России дал поручение министру просвещения Ольге Юрьевне Васильевой, мы с ней встретились и обсудили проблему», - сказал глава региона.

Он добавил, что также рассказал о проекте по строительству отделения позитронно-эмиссионной томографии.

«Цена вопроса – 1 млрд рублей. Оно нам необходимо, но средств нет. По этому вопросу я также нашел понимание у президента. Также президент наложил резолюцию на то, чтобы нас дополнительно включили в программу «Здравоохранение», - пояснил Иван Белозерцев.

Кроме того, губернатор в Москве встретился с главой Минкультуры Владимиром Мединским.

«Обсудили дорожную карту по строительству цирка. Договорились с главой Росгосцирка приступить к активной фазе завершения строительства», - сказал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».