Иван Белозерцев рассказал подробности встречи с Ильей Кривоговым

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17 июля 2017, 17:59Бизнесновости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 17 июля на внеочередной сессии Законодательного Собрания рассказал подробности встречи с генеральным директором Фонда развития моногородов Ильей Кривоговым.
По словам главы региона, в Пензенской области – четыре моногорода: Никольск, Заречный, Сердобск и Мокшан.
«Деньги в Фонде заложены федеральные, они готовы их направлять на поддержку и развитие моногородов - на определенные направления. Например, в рамках реализации проекта по строительству завода по производству грибов стоимостью 1 млрд 200 млн рублей Фонд готов вложить более 50 млн на обустройство дорог. Когда приехали с Ильей Викторовиче Кривоговым на место, посмотрели площадку, нашли еще 42-43 млн рублей, которые планируется выделить на инженерное обустройство. Для нас это очень важно, потому что инвестор идет охотнее, когда площадка подготовлена и имеется федеральное финансирование», - рассказал губернатор.
Иван Белозерцев попросил депутатов подключиться к проектам развития моногородов и оказывать всяческую помощь в их реализации.
Моногород - населенный пункт, основная часть населения которого трудится на одном или нескольких градообразующих предприятиях, как правило, одного профиля, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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