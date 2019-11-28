Иван Белозерцев рассказал о знаковой встрече в его жизни

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев решил поделиться в своем Instagram-аккаунте историческим кадром и рассказал о его происхождении.

«В жизни каждого человека случаются встречи с теми, кто оставляет в душе, сердце и памяти неизгладимый след. Для меня одной из таких стала встреча с легендарным конструктором стрелкового оружия Михаилом Тимофеевичем Калашниковым», - рассказал глава региона.

10 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения создателя известного на весь мир автомата.

«Он был очень скромный и простой в общении, несмотря на свою всемирную славу», - вспомнил Иван Белозерцев.

Также глава областной исполнительной власти обратился к своим подписчикам с просьбой рассказать о людях, которые сыграли в их жизни особую роль и навсегда остались в памяти, пишет ИА «Пенза-Пресс».