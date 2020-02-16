Иван Белозерцев призвал выделять многодетным семьям лучшие участки

В Пензенской области на совещании губернатора Ивана Белозерцева с главами администраций районов 17 февраля подняли вопрос темпов обеспечения многодетных семей, стоящих на очереди, участками.

Глава региона отметил, что этот вопрос – один из важнейших, задача ставилась президентом РФ. Он попросил доложить по этому вопросу главу минтруда Алексея Качана.

«В соответствии с майским указом президента, в регионе разработан комплекс мер по улучшению жилищных условий для малоимущих семей, в которых воспитываются трое и более детей. По состоянию на 1 февраля, в регионе проживают 9718 многодетных семей, 4378 могут претендовать на бесплатные земельные участки . 3730 обратилось за ними. Было предоставлено 2948 участков», - сообщил министр.

Большинство районов справилось с задачей, но в ряде муниципалитетов участки получили еще не все семьи, участвующие в программе. Низкий процент – в Мокшанском, Каменском, Белинском районах.

Иван Белозерцев отметил, что участки должны быть лучшими, а не взятыми по остаточному принципу где-то на задворках. Он попросил главу администрации Белинского района Николая Дружинина сообщить, как будет решаться проблема.

«26 участков осталось выделить, они отмежеваны. Водопровод и электричество в этом году проложим, в следующем - газ. Средств не хватило сделать раньше», - ответил Дружинин.

«Это наша задача - все предоставить в срок. Почему в Кузнецке решили проблему, у них средств больше, чем у вас? Почему в Каменском, Белинском районах не решили? Это зависит от вашей позиции. Мокшанский район?» - спросил губернатор.

«До мая все 70 участков вручим, уже 47 передали», - доложил глава администрации Мокшанского района Николай Тихомиров.

«Надо постоянно встречаться с многодетными семьями, чтобы они могли задать вопрос главе администрации района, представителям банковской сферы. Рассказывайте о формах и видах поддержки, приглашайте из пенсионного фонда, минтруда и соцзащиты. Чтобы люди понимали, как воспользоваться маткапиталом, на каких условиях получить кредит. До конца марта такие встречи нужно провести. График направьте до конца недели в мой адрес, кураторы муниципальных образований в правительстве области должны принять участие во встречах», - поручил глава региона.

Зампред Дмитрий Семенов сообщил, что инженерной инфраструктурой обеспечен 91% предоставленных участков. Все необходимые сети проложены к участкам для многодетных семей в Лунинском, Мокшанском, Неверкинском, Лопатинском и ряде других районов.

Он добавил, что в Пензе есть проблема с подведением воды к участкам: ею обеспечена только половина. Дмитрий Семенов отметил, что в целом с водоснабжением трудности – во многих районах.

«Нужно сделать скважины, водонапорные башни. Затраты надо считать. Этой работой надо заниматься, другого пути нет. Сказать людям копать колодцы - не решение», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил уделить этой теме особое внимание, пишет ИА «Пенза-Пресс».