14 ноября 2017, 12:08Спорт

Иван Белозерцев призвал поддержать пензенский «Дизель»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в микроблоге в Twitter призвал жителей региона поддержать пензенский «Дизель» и прийти на матч со «Звездой»из Чехова. Игра (0+) состоится 14 ноября.

Глава региона отметил, что ворота соперника будет защищать внук легендарного хоккеиста Владислава Третьяка - Максим.

Начало  матча – в 19 часов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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