Иван Белозерцев призвал поддержать пензенский «Дизель»

14 ноября 2017, 12:08Спорт

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в микроблоге в Twitter призвал жителей региона поддержать пензенский «Дизель» и прийти на матч со «Звездой»из Чехова. Игра (0+) состоится 14 ноября.