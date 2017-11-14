Иван Белозерцев призвал поддержать пензенский «Дизель»

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14 ноября 2017, 12:08Спорт
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в микроблоге в Twitter призвал жителей региона поддержать пензенский «Дизель» и прийти на матч со «Звездой»из Чехова. Игра (0+) состоится 14 ноября.
Глава региона отметил, что ворота соперника будет защищать внук легендарного хоккеиста Владислава Третьяка - Максим.
Дизель в упорной борьбе победил на своем льду ХК "Химик" 1:0.Поддержим наших ребят,они выиграли 3 последних матча.Следующая игра 14 ноября со "Звездой".Кстати,ворота соперника будет защищать внук легендарного легендарного вратаря-Максим Третьяк.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 13 ноября 2017 г.
Начало матча – в 19 часов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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