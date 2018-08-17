Иван Белозерцев призвал пензенцев сдавать оружие

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17 августа 2018, 13:33Общество
17 августа в региональном правительстве состоялось заседание постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Пензенской области.
«Мы понимаем, какой положительный эффект оказывает работа по добровольной сдаче оружия и боеприпасов. В 2018 году на эти цели предусмотрено 300 тысяч рублей. Это больше, чем в 2017-м, если надо, финансирование увеличим. Выплаты стали больше, так, за сданный гранатомет в прошлом году выдавали восемь тысяч рублей, в этом – десять», - сказал губернатор.
По словам главы региона, в 2018 году пензенцы сдали 48 единиц оружия, но ситуация все равно вызывает беспокойство.
«Надо работать с людьми системно, а не однократно доводить информацию. Надо рассказывать не только о вознаграждении, но и о том, что они освобождаются от уголовной ответственности - люди боятся, что начнут расследовать, откуда оружие», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Старший инспектор ЦЛРР управления Росгвардии по Пензенской области Александр Янгулов рассказал, что активно работают в данном направлении Кузнецкий район, город Никольск и рабочий поселок Лунино. Нет результатов по сдаче оружия в Вадинске, Городище, Иссе, Малой Сердобе, Наровчате и Спасске.
Губернатор обратился к главам муниципальных образований, чтобы они довели до людей: если кто-то нашел оружие, не надо прятать его, необходимо нести его в правоохранительные органы.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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