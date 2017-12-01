01 декабря 2017, 15:03Общество Иван Белозерцев принимает участие в конференции в столице В Москве проходит конференция «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», в которой принимает участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Мероприятие открылось деловым завтраком «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата: как региону добиться успеха», после чего состоялась пленарная сессия «Создание благоприятной среды для ведения бизнеса», на которой затронули тему дальнейшего развития бизнес-климата в стране. Участники мероприятия обсудили, какие конкретные шаги представителям власти, бизнеса и экспертных кругов нужно сделать для продвижения в этом направлении, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Мы очень хорошо понимаем насколько стратегически важно создавать в регионе комфортную бизнес-среду, которая бы позволяла активно развивать предпринимательство и заниматься реализацией различных инвестиционных проектов.

Всегда нужно помнить о том, что конкуренция в сфере привлечения инвестора в субъекты Федерации растет, каждый старается завести на свою территорию выгодные проекты, но бизнес пойдет туда, где предложения интереснее, где условия благоприятнее, где эффективность реализации проекта будет выше», - сказал Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что в Пензенской области в последние два-три года большее внимание стали уделять улучшению инвестклимата, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Много шагов сделано вперед, но список задач расширяется постоянно. В частности, в настоящее время регион работает над созданием территорий опережающего социально-экономического развития на базе моногородов Сердобска и Заречного», - отметил он.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/54325/

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