Иван Белозерцев принимает участие в конференции в столице

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01 декабря 2017, 15:03Общество
В Москве проходит конференция «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», в которой принимает участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Мероприятие открылось деловым завтраком «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата: как региону добиться успеха», после чего состоялась пленарная сессия «Создание благоприятной среды для ведения бизнеса», на которой затронули тему дальнейшего развития бизнес-климата в стране. Участники мероприятия обсудили, какие конкретные шаги представителям власти, бизнеса и экспертных кругов нужно сделать для продвижения в этом направлении, сообщает пресс-центр областного правительства.
«Мы очень хорошо понимаем насколько стратегически важно создавать в регионе комфортную бизнес-среду, которая бы позволяла активно развивать предпринимательство и заниматься реализацией различных инвестиционных проектов.
Всегда нужно помнить о том, что конкуренция в сфере привлечения инвестора в субъекты Федерации растет, каждый старается завести на свою территорию выгодные проекты, но бизнес пойдет туда, где предложения интереснее, где условия благоприятнее, где эффективность реализации проекта будет выше», - сказал Иван Белозерцев.
Губернатор подчеркнул, что в Пензенской области в последние два-три года большее внимание стали уделять улучшению инвестклимата, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Много шагов сделано вперед, но список задач расширяется постоянно. В частности, в настоящее время регион работает над созданием территорий опережающего социально-экономического развития на базе моногородов Сердобска и Заречного», - отметил он.
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