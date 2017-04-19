Иван Белозерцев поздравил Виталия Дороша с 97-летием

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19 апреля 2017, 14:28Общество
Бывший председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Виталий Дорош празднует 97-ой день рождения. Поздравления именинник принимал от представителей власти и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
«Прибыли поздравить вас с днем рождения! У вас сегодня такая серьезная дата! Я хотел бы, чтобы все граждане Пензенской области ориентировались на вас по жизнелюбию, работе, по отношению к делу», - сказал имениннику Иван Белозерцев.
Обращаясь к Виталию Дорошу, глава региона отметил его значительный вклад в развитие Пензы и всей области и вручил ему почетный знак «Во славу земли Пензенской».
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