Иван Белозерцев поздравил ветерана здравоохранения Дину Гриль со 100-летием

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17 августа 2018, 19:49Общество
За последние 100 лет в стране и мире произошло огромное количество перемен и событий. Стать их свидетелем повезло не каждому, однако такие люди есть, в том числе - в Пензе. 17 августа вековой юбилей отмечала Почетный работник здравоохранения, ветеран трудового фронта Дина Ивановна Гриль. Поздравить со столь солидной датой именинницу поспешили не только родные, друзья и коллеги, но и представители власти Пензенской области.
Торжество в честь 100-летнего юбилея состоялось в здании Пензенской областной станции скорой помощи на улице Пионерской, которой Дина Ивановна посвятила 34 года своей профессиональной жизни. Всего же в системе здравоохранения она проработала 51 год.
«Большая честь поздравлять вас со 100-летним юбилеем, такую красивую, умную женщину, которая отдала многие годы здравоохранению, спасала жизни и берегла здоровье людей, работала во многих регионах Российской Федерации, и везде очень добросовестно», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
В честь векового юбилея и за заслуги перед жителями региона губернатор наградил Дину Гриль почетным знаком «Во славу земли Пензенской».
По словам виновницы торжества, она всегда мечтала о профессии врача. Окончив среднюю школу в родном Нижнем Ломове, поступила в пермский мединститут. Окончание вуза совпало с началом войны. Дина Ивановна была распределена в ленинградский военный госпиталь. В ее жизни было много городов и должностей - Одесса, Севастополь, Приморский край. Дина Ивановна трудилась рядовым врачом, заведующим отделением, была начальником госпиталя. В конце 50-х она приехала в Пензу, где с 1958 года до 31 декабря 1992-го работала в «скорой помощи». А секрет долголетия, по словам Дины Ивановны очень прост.
«Не нужно ни с кем ссориться, а всем помогать, особенно старым людям», - сказала она.
Дина Ивановна воспитала двух дочек, которые стали педагогами. Сейчас у нее две внучки, внук и правнуки. Именно свою большую семью женщина считает самым главным подарком в жизни.
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