Иван Белозерцев поздравил с юбилеем «МедИнж»

«25 лет - сто тысяч спасенных жизней!» Под таким девизом отмечает свой юбилей высокотехнологичное предприятие «МедИнж». За четверть века компания создала имидж не только региона, но и страны и стала одним из лидеров отечественной медицинской промышленности. Изделия, произведенные в Пензе, используют уже в 35 странах, и коллектив не собирается на этом останавливаться. Поздравления в адрес тех, кто дарит здоровье пациентам, звучали в технопарке «Рамеев».

Медицинские изделия этого предприятия конкурируют с продукцией ведущих иностранных производителей не только по цене, но и по качеству. Одна из новинок - уникальный клапан для сердца, на который уже очередь во всех лечебных учреждениях.

Современную медицинскую продукцию создает научно-производственное предприятие «МедИнж», которое в 2019-м отметило свое 25-летие. Его сотрудники занимаются исследованиями, разрабатывают, внедряют и продвигают модернизированные протезы и импланты для человека.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что у компании большие перспективы, тем более что она одна из немногих в стране, которая включена в программу поддержки по линии Минпромторга России.

«Когда приезжаем в Китай или страны Европы с бизнес-миссиями, то с гордостью говорим, что у нас есть компания, которая владеет высокими технологиями, которые необходимы для пациентов», - рассказал глава региона.

Предприятие создает 38 видов изделий. За последние четыре года объем реализации продукции вырос вдвое, и ее поставляют в 35 стран мира. Научно-технологический потенциал компании постоянно наращивается. Уже к концу года благодаря новым разработкам можно будет проводить операции на сердце без раскрытия грудной клетки, а время на хирургическое вмешательство - сократится в разы.

«Мы начали по всей России вместе с пензенским кардиоцентром внедрять новый вид операции на сердце - замена клапана без остановки, это уникальный высокотехнологичный метод для безнадежно больных людей. Мы рады, что это было сделано в Пензе», - сказал управляющий компании «МедИнж» Сергей Евдокимов.

За четверть века благодаря деятельности передового предприятия удалось спасти жизни более 100 тысяч пациентов. И в это свой вклад внес каждый сотрудник. Иван Белозерцев сообщил коллективу, что он внесет кандидатуру руководителя компании Сергея Евдокимова на рассмотрение в Законодательное Собрание для присуждения звания Почетный гражданин Пензенской области.