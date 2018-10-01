Иван Белозерцев поздравил пожилых пензенцев с праздником

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01 октября 2018, 12:07Общество
Губернатор Иван Белозерцев 1 октября поздравил пензенцев с Днем пожилых людей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Этот прекрасный праздник наполнен чувством искренней признательности и глубокого уважения к старшему поколению – за мудрость, талант и душевную щедрость, бережное сохранение и приумножение нравственных и семейных ценностей, за неизменную верность родному краю.
На израненных смертоносными пулями и снарядами полях Великой Отечественной вы отстояли свободу и независимость Родины, не щадя сил восстанавливали разрушенное жестокой войной хозяйство, сожженные города и села, вырастили достойных детей и внуков – наследников вашей немеркнущей славы.
И сегодня многие из вас принимают самое активное участие в общественной жизни, успешном решении актуальных социальных задач, в патриотическом воспитании подрастающего поколения» - говорится в поздравлении.
Глава региона поблагодарил пожилых жителей региона за многолетний добросовестный труд, весомый вклад в укрепление Отчизны, пожелал им здоровья, благополучия, счастья, удачи и долгих лет жизни, сообщает пресс-центр облправительства.
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