Иван Белозерцев поздравил пожилых пензенцев с праздником

«Этот прекрасный праздник наполнен чувством искренней признательности и глубокого уважения к старшему поколению – за мудрость, талант и душевную щедрость, бережное сохранение и приумножение нравственных и семейных ценностей, за неизменную верность родному краю.

На израненных смертоносными пулями и снарядами полях Великой Отечественной вы отстояли свободу и независимость Родины, не щадя сил восстанавливали разрушенное жестокой войной хозяйство, сожженные города и села, вырастили достойных детей и внуков – наследников вашей немеркнущей славы.

И сегодня многие из вас принимают самое активное участие в общественной жизни, успешном решении актуальных социальных задач, в патриотическом воспитании подрастающего поколения» - говорится в поздравлении.

Глава региона поблагодарил пожилых жителей региона за многолетний добросовестный труд, весомый вклад в укрепление Отчизны, пожелал им здоровья, благополучия, счастья, удачи и долгих лет жизни, сообщает пресс-центр облправительства.