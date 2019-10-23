23 октября 2019, 15:27Спорт

Иван Белозерцев поздравил пензенский «Дизель» с победой

Хоккейный клуб «Дизель» завершил домашнюю серию матчей победой над «Динамо» из Санкт-Петербурга. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с выигрышем спортсменов и болельщиков.

«Поздравляю «Дизель» и всех болельщиков с победой! «Дизель» на своей площадке обыграл одного из лидеров чемпионата – «Динамо» (Санкт-Петербург)! В упорной игре победителя выявила серия буллитов. Болельщикам такой хоккей нравится!» - написал глава региона на своей странице в Twitter.

Напомним, счет матча – 2:1 в пользу пензенской команды. Таким образом, «желто-синие» прервали 14-матчевую победную серию «Динамо», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - http://hcdizel.ru/2019/10/prervali-pobednuyu-seriyu-dinamo-iz-sankt-peterburga/

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