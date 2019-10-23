Иван Белозерцев поздравил пензенский «Дизель» с победой

Хоккейный клуб «Дизель» завершил домашнюю серию матчей победой над «Динамо» из Санкт-Петербурга. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с выигрышем спортсменов и болельщиков.

«Поздравляю «Дизель» и всех болельщиков с победой! «Дизель» на своей площадке обыграл одного из лидеров чемпионата – «Динамо» (Санкт-Петербург)! В упорной игре победителя выявила серия буллитов. Болельщикам такой хоккей нравится!» - написал глава региона на своей странице в Twitter.

Поздравляю Дизель и всех болельщиков с победой! Дизель на своей площадке обыграл одного из лидеров чемпионата -Динамо (Санкт-Петербург)! В упорной игре победителя выявила серия буллитов.Болельщикам такой хоккей нравится! pic.twitter.com/tud8JdHmi2 — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 22 октября 2019 г.

Напомним, счет матча – 2:1 в пользу пензенской команды. Таким образом, «желто-синие» прервали 14-матчевую победную серию «Динамо», пишет ИА «Пенза-Пресс».