09 мая 2017, 16:23Общество Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Победы Великая Отечественная война не обошла ни одну из семей в нашей стране. За четыре года Советский Союз потерял по разным оценкам более 26 миллионов человек. Победа в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества далась ценой неимоверных усилий. Она ковалась не только на фронтах, но и в тылу - это подвиг всего нашего народа. Жителей Пензенской области с великим праздником поздравил губернатор Иван Белозерцев.

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые труженики тыла! Дорогие пензенцы! Примите самые сердечные поздравления с великим праздником – Днем Победы. Это день искренней гордости за подвиг военных лет, силу духа и патриотизм миллионов людей, отстоявших право жить, растить детей и внуков, быть гражданами свободной прекрасной страны. Пройдут годы, но в наших сердцах навеки сохранится благодарная память о свершениях прадедов, дедов и отцов.

День Победы навсегда останется символом мужества и величия нашего народа, немеркнущего достоинства России. Мы никогда не забудем солдат, сражавшихся на фронтах, женщин, заменивших мужчин в тылу, детей, прошедших через немыслимые испытания. Все они – настоящие герои войны.

Уважаемые ветераны, Вы – поколение победителей. Ваши дела и подвиги стали легендой. Ваша героизм и стойкость достойны восхищения.

Современная молодежь продолжает славные традиции воинов сороковых. Она показывает пример честного исполнения служебного долга и доблестного служения Отечеству. Уверен, что если понадобится, наши воины, весь народ вновь грудью встанут на защиту родной земли.

Дорогие друзья, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мирного неба над головой, новых свершений на благо нашей великой Родины», - говорится в поздравлении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Жителей Пензенской области с Днем Победы поздравил и президент России. Поздравительная телеграмма от Владимира Путина поступила в адрес Ивана Белозерцева. Глава российского государства отметил: «9 мая – день национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости».

«Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, которые мужественно прошли через все испытания, выстояли, сохранили веру в правое дело», – говорится в телеграмме.

Общество

просмотров 95