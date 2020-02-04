Иван Белозерцев поздравил пензенцев с днем образования области

04 февраля 2020, 12:03Общество
В регионе 4 февраля отмечают день образования Пензенской области. В 2020-м ей исполнился 81 год.
Губернатор Иван Белозерцев поздравил местных жителей с этим событием. Глава региона опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter.
«Поздравляю всех жителей с праздником! Всем здоровья и благополучия! А нашему Сурскому краю - процветания!» - написал Иван Белозерцев.
Сегодня 81-я годовщина образования Пензенской области. Поздравляю всех жителей с праздником! Всем здоровья и благополучия! А нашему Сурскому краю процветания! pic.twitter.com/rzhMHBZCJN— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 4, 2020
4 февраля 1939 Указом Президиума Верховного Совета СССР Тамбовская область была разделена и образована Пензенская область, существующая до настоящего времени.
В ее состав были включены: из Тамбовской области — город Пенза, Башмаковский, Беднодемьяновский, Бессоновский, Больше-Вьясский. Голицынский, Головинщинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Керенский, Кондольский, Лунинский, Мокшанский, Наровчатский, Нижне-Ломовский, Пачелмский, Поимский, Свищевский, Соседский, Телегинский, Терновский, Чембарский и Шемышейский районы; из Куйбышевской области — Барановский, Камешкирский, Кузнецкий, Литвиновский, Неверкинский, Николаевский, Николо-Пестровский районы; из Саратовской области — Бековский, Даниловский, Колышлейский, Лопатинский, Мало-Сердобинский, Сердобский, Тамалинский районы. 19 января 1943 года Барановский и Николаевский районы перечислены в состав вновь образуемой Ульяновской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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