Иван Белозерцев поставил задачи по дальнейшей реализации нацпроекта БКАД

В Пензенской области подвели предварительные итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России. На совещании выступил губернатор Иван Белозерцев.

Глава областной исполнительной власти напомнил, что регион входит в тройку лучших среди российских субъектов по реализации данной нацпроекта в течение трех лет. Руководителям дорожно-строительных организаций, которые, по мнению губернатора, играют решающую роль в достижении этой цели, он вручил благодарности.

«Это результат усилий министерства строительства и дорожного хозяйства, правительства и муниципальных образований Пензенской области, проектных и контролирующих организаций, но главное – подрядчиков дорожных работ, которые выполняли эту важную задачу», - заявил Иван Белозерцев.

Говоря об объектах, которые должны построить или отремонтировать только в 2020 или 2021 году, губернатор потребовал разрабатывать проектно-сметную документацию на них заранее.

«Задачи нам поставлены серьезные, проблемные участки мы знаем. Нужно грамотно спланировать работу на ближайшую перспективу, чтобы избежать недочетов, на которые ранее указывали контролирующие органы. Необходимо выстраивать работу автодорожного хозяйства таким образом, чтобы в итоге в Пензенской области снижалась аварийность», - заявил Иван Белозерцев.

По различным проектам и программам в 2019 году в Пензенской области отремонтировали или построили более 600 километров дорог. Один из самых крупных и сложных объектов – Бакунинский мост, реконструкция которого началась в сентябре. Также идет ремонт путепровода «Виадук» на станции Селикса.

В Никольском районе устанавливают фонари на 23 километрах дороги, обустраивают 28 пешеходных переходов, вешают 25 камер фото- и видеофиксации и строят автоматический пункт весогабаритного контроля транспорта. В Нижнеломовском районе появится более 200 метров тротуара.

Уже сейчас на дорогах регионального значения можно увидеть баннеры, призывающие водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, сообщили в пресс-центре областного правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».