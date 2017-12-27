Иван Белозерцев посетил новый корпус школы в Кузнецке

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27 декабря 2017, 19:36Общество
Совсем скоро учащиеся школы №5 города Кузнецка Пензенской области смогут учиться в одну смену. На днях там ввели в эксплуатацию новый корпус, оснащенный самым современным оборудованием. С новосельем педагогов и школьников поздравил губернатор Пензенской области, который посетил учебное заведение в ходе своей рабочей поездки в Кузнецкий район.
Новый корпус школы стал самым современным среди учебных заведений Кузнецка. Просторные рекреации и светлые классы с современным оборудованием уже успели оценить школьники.
Инициатива расширить площадь учебного заведения, которая исходила от властей Кузнецка, нашла поддержку на региональном уровне. Сейчас в современном четырехэтажном учебном корпусе могут обучаться 375 человек.
«Стоимость строительства составила 200 миллионов рублей. Государство это делает для вас, красивых и умных, чтобы вы получали знания и хорошее образование», - сказал Иван Белозерцев.
Помимо учебных кабинетов преобразились актовый и спортивный залы. В последнем установили электронную систему открывания окон. Новое оборудование появилось в медицинском кабинете. Отдельного внимания заслуживают школьная столовая и пищеблок. По словам начальника городского управления образования, для школьников здесь созданы самые благоприятные условия для обучения.
«Мы очень надеемся, что школа будет передовой. Используя полученное оборудование, она будет занимать лидирующие позиции в научно-практических конференциях и на олимпиадах», - сказала начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.
«Школа оборудована современным тепловым узлом, в котором подача теплоносителя регулируется автоматически в зависимости от температуры воздуха на улице. На каждом этаже есть туалеты и комнаты уборочного инвентаря», - рассказала директор школы №5 Елена Ошкина.
Новый корпус школы введен в эксплуатацию. Параллельно продолжается ремонт старого здания. Когда он будет завершен, школьники смогут учиться в одну смену.
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