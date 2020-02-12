12 февраля 2020, 13:04Общество

Иван Белозерцев поделился историей героя Николая Крылова

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках спецпроекта продолжает рассказывать в Twitter о героях Сурского края.

«Вчера были в Тамалинском районе, который является Родиной Николая Крылова, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза. Отличившимся в Великую Отечественную войну и войну с Японией.

В августе 1942 г. срочно вызван в Сталинград и назначен начальником штаба 62-й армии, которая вела ожесточенные уличные бои в городе. До прибытия в Сталинград Маршала В.И.Чуйкова почти месяц командовал армией», - написал Иван Белозерцев 12 февраля.

Напомним, Иван Белозерцев сообщил о старте проекта (0+), в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны, в Twitter. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://twitter.com/belozercevia

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